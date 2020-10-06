Зеленский: меня заверили, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что получил заверение лидеров Европейского Союза, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что европейские партнеры высоко оценили усилия Украины на пути к миру на Донбассе, активную и конструктивную позицию в Нормандском формате.