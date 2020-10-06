Политика

18:14 06.10.2020

ЕС и исполнительный совет ОЗХО обсудят в ближайшее время реакцию на отравление Навального

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ЕС и исполнительный совет ОЗХО обсудят в ближайшее время реакцию на отравление Навального

Реакция на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), нарушение конвенции о запрете химоружия не может остаться безнаказанным, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Активный обмен мнениями по вопросу дальнейших шагов в ближайшие дни пройдет в исполнительном совете ОЗХО и в кругу партнеров по ЕС. Применение химоружия - это серьезный прецедент и не может остаться без последствий", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Ранее ОЗХО распространил заявление о том, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия

"Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Эксперты ОЗХО, проанализировав биоматериал Навального, пришли к выводу, что структурно он имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.

Всего в список ранее были внесены четыре разновидности "Новичка". В ноябре 2019 года Конференция государств-участников конвенции одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции четырех опасных химикатов семейства "Новичок".

В список 1 конвенции, где теперь значатся "Новички", вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Теги: #ес #озхо #навальный
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