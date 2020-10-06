Политика

14:46 06.10.2020

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

1 мин читать
Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Процент населения, поддерживающего досрочное проведение выборов президента и Верховной Рады Украины, увеличивается, свидетельствуют результаты исследования Центра социального мониторинга. Результаты опроса презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Необходимость досрочного проведения выборов президента Украины поддерживают 38,4% респондентов (17,9% – безусловно поддерживают, 20,5% – скорее поддерживают). Скорее не поддерживают досрочные выборы 22,4%, безусловно не поддерживают – 27,5% и затруднились ответить 11,7% опрошенных.

Согласно исследованию, проведенному в декабре прошлого года, только 16,8% считали необходимым провести досрочные выборы президента. В июне 2020 года этот показатель составлял 26,9%, в июле – 37,0%, в августе – 35,7%.

При этом в сентябре 43,0% респондентов считают необходимым провести досрочные выборы в Верховную Раду (безусловно да – 18,9%, скорее да – 24,1%). Скорее не поддерживают досрочные выборы в парламент – 21,9%, безусловно нет – 23,7% и затруднились ответить 11,4% опрошенных. Для сравнения, в декабре прошлого года за досрочное проведение выборов в Верховную Раду высказывалось 27,7% респондентов, в июне 2020 года – 31,1%, в июле – 36,6%, в августе – 40,9%.

В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3 тыс 14 человек. Стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Теги: #опрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 06.10.2020
Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже - соцопрос

13:57 06.10.2020
Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

13:05 06.10.2020
Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

12:07 06.10.2020
Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

10:45 06.10.2020
Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

09:58 06.10.2020
Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

15:00 05.10.2020
Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

10:22 05.10.2020
Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

10:15 05.10.2020
На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

10:07 05.10.2020
ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

ЦИК утвердила протоколы теризбиркомов об итогах голосования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы никогда не остановим войну на Донбассе и не вернем полностью наши территории, если не будем говорить с РФ и Путиным

Порошенко дал Зеленскому советы перед саммитом "Украина-ЕС": Евросоюз - не банкомат, а принципы

В ЕС хотят услышать оценку Зеленского усилий, направленных на мирное решение войны на Донбассе

В ЕС называют уголовное преследование за махинации с Приватбанком вопросом авторитета для Украины

Зеленский 7-8 октября посетит с официальным визитом Великобританию

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" ждут объяснений от СБУ по поводу письма относительно кандидатов на выборах в Донецкой области

В Брюсселе констатируют надлежащее выполнение Украиной условий безвизового режима

Зеленский вывел гендиректора "Укрпошты" из состава набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский подписал закон о продлении до 21 апреля 2021г моратория на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам

Украине необходима своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а опыт Хорватии может стать основой для нее – Резников

Зеленский: в Хабаровске и в Беларуси люди устали от проводимой политики и хотят перемен, для которых пришло время

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

Зеленский: мы никогда не остановим войну на Донбассе и не вернем полностью наши территории, если не будем говорить с РФ и Путиным

Тимошенко: Президент должен взять на себя ответственность в борьбе с Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА