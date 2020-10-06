Политика

13:39 06.10.2020

Украине необходима своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а опыт Хорватии может стать основой для нее – Резников

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Украине необходима своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, а опыт Хорватии может стать основой для нее – Резников

Украине необходима своя модель безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, отметил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на встрече с авторами и организаторами государственной политики мирной реинтеграции оккупированных территорий Хорватии.

"Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, ибо цель нашего визита - получить опыт мирной реинтеграции. И достижения, и ошибки Хорватии очень важны для нас, ведь каждая учтенная ошибка – это спасенная жизнь. Наше министерство – о людях и для людей. Сама реинтеграция – это о людях, а не только о территории. У нас 420 тыс. участников боевых действий. Через войну в той или иной степени прошли более 1,5 млн наших граждан. Мир – это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция – это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем", - сказал он на встрече во вторник в Загребе, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Среди участников встречи с хорватской стороны: экс-вице-премьер Хорватии и экс-министр иностранных дел Мате Гранич заместитель министра внутренних дел Хорватии (1991-2000), замглавы Национального комитета по реализации программы установления доверия, ускоренного возврата и нормализации жизни в пострадавших от войны районах Хорватии (1998) Йошко Морич, бывший заместитель руководителя штаба санации Республики Хорватия с 1991 по 1995 год, академик Ивица Костович, руководитель Центра по вопросам вынужденно перемещенных лиц и беженцев Ловре Пейкович. Модерировала встречу бывшая уполномоченная президента Хорватии по вопросам мирного реинтеграции хорватского Подунавья Весна Шкаре-Ожболт.

"Хорватские друзья рассказали о ключевых составляющих безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение обновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, установление государственного строя на всех территориях, примирение между населением. Особое внимание уделили вопросам информационной политики, отметив, что обеспечение информационного суверенитета и производства правильной информполитики – это большой шаг на пути к безопасной реинтеграции", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Резников указал, что вопрос обеспечения устойчивого информационного суверенитета до сих пор открыт для Украины.

Украинская и хорватская делегации в ходе общения пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя.

Хорватские эксперты дали ряд рекомендаций, в том числе по внутренне перемещенным лицам, политическому урегулированию.

"Стороны также отдельно обсудили вопросы переходного периода, в частности, принципы, которых придерживалась Хорватия. Хорватская сторона отметила необходимость принятия законодательных актов об ответственности и об амнистии, отметив, что все, кто совершал военные преступления, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Также во время встречи специалисты отметили, что до сих пор, по прошествию 25 лет, процесс реинтеграции в Хорватии полностью не завершен и сейчас он еще продолжается.

Теги: #хорватия #резников #ордло
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