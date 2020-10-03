Политика

11:08 03.10.2020

Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

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Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на следующей недели встретится с руководством Германии, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе.

"В Берлине она встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Также Светлана Тихановская выступит в Бундестаге в комитете по международным отношениям и комитете по отношениям Евросоюза", - сказали в штабе.

Кроме того, у Тихановской запланированы встречи с представителями крупнейших немецких партий и членами белорусской диаспоры.

Затем она отправится в Словакию.

"В Братиславе Тихановская посетит ежегодную международную конференцию Globsec Bratislava Forum", - сказали в штабе.

Теги: #беларусь #штаб #тихановская
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