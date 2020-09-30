После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Украина планирует называть президента Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, после завершения срока его президентских полномочий по имени, не указывая должности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На вопрос журналистов на онлайн-брифинге в среду, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября, глава украинского внешнеполитического ведомства ответил: "Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция - Александр Лукашенко".

Комментируя названные журналистами варианты "незаконно избранный" и "нелегитимный" ввиду того, что ранее в МИД заявили, что тайная инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом, Кулеба сказал: "Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Фейсбуке".

Как сообщалось, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси

14 сентября Верховная Рада разделила оценку ЕС о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в фальсификации результатов президентских выборов.

23 сентября в Минске без анонсирования состоялась церемония инаугурации. Белорусская оппозиция заявила о намерениях проведения бессрочной акции протеста после этого.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства. "Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А.Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал он в Twitter.