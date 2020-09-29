Аваков выступает за исключение Фокина из переговорного процесса по Донбассу после его заявлений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков резко раскритиковал заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольда Фокина об отсутствии подтверждений войны РФ против Украины на Донбассе.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажете это семьям погибших от русских "Градов" под Саур-Могилой и Илловайском!?... Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев", - написал Аваков на своей странице в Facebook во вторник.

Он также отметил, что "их там нет" - это слова президента РФ Владимира Путина, а не представителя Украины.

Глава МВД Украины также выступил за исключение Фокина из переговорного процесса по Донбассу. "Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию", - написал Аваков.

Как сообщалось, Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".

Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.