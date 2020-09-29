Политика

17:22 29.09.2020

Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

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Беларусь вводит "симметричные" санкции в отношении балтийских государств - МИД Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси заявило о введении "симметричных" санкций в отношении балтийских государств с 29 сентября.

"Нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки... Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", - говорится в опубликованном во вторник заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус - ИФ) (. . .) На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной", - заявил Глаз.

По его данным, "только за прошлый год Литву посетило около 600 тыс. белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро". "Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги". Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Латвия, Литва и Эстония 25 сентября расширили санкции в отношении представителей белорусского руководства, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными участниками протестов.

Литва и Эстония сообщили, что внесли в "черный список" 98 должностных лиц, а Латвия - 101, в него включены судьи и работники силовых структур.

Ранее также сообщалось, что в конце августа глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (это, в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывает договориться с Россией о тарифах на перевалку белорусских грузов в связи с ответными санкциями в отношении стран Балтии.

Министр энергетики РФ Александр Новак 3 сентября после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, нефтепотоков, до последнего времени шедших через Литву. Позднее он сообщил, что обсуждается переориентация на российские порты ежегодной перевалки 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.

Лукашенко 25 сентября предложил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко построить совместный морской порт для перевалки белорусских грузов.

Теги: #санкции #беларусь
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