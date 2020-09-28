Политика

20:54 28.09.2020

Выход Галушко из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию – нардеп Кравчук

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Выход Галушко из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию – нардеп Кравчук

Заявление народного депутата Николая Галушко о выходе из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию в Верховной Раде, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Господин Николай повторил, что его заявка на выход из партии не означает его выхода из фракции, то есть он остаётся народным депутатом фракции "Слуга народа", - сказала Кравчук в понедельник вечером в ходе брифинга у КВЦ "Парковый" перед заседанием фракции "Слуга народа".

Заместитель председателя фракции в парламенте отметила, что некоторые народные депутаты фракции не являются членами партии и сосредоточены исключительно на законодательной деятельности, не принимая участия в партийном строительстве.

Как сообщалось, 26 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

В своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он утверждал, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы.

"...на местных выборах места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда участвовать не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул нардеп.

Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады в 97-му округу (центр - Бровары Киевской области).

Теги: #галушко #рада #слуга_народа
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