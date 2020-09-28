Политика

18:10 28.09.2020

Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

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Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

 Жители Мариуполя (Донецкая область) намерены проголосовать за действующего мэра Вадима Бойченко на местных выборах, о чем свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным в понедельник данным, за Бойченко готовы отдать голос 72,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 11,9% готовы поддержать Владимира Клименко, 4,1% - Артура Андрощука, 3,0% - Максима Бородина. Рейтинг других кандидатов ниже 2%. Не определились с выбором около 7% опрошенных.

В целом 67% респондентов ответили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще около 20% - затрудняются (50/50), 12% - маловероятно, что будут голосовать.

В рейтинге на выборах в городской совет лидирует партия "Блок Вадима Бойченко" с 55,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Дальше - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (23,3%). За партию "Слуга народа" могли бы отдать свои голоса 5,7%, за Партию Шария - 5,5%. Рейтинг других политических сил ниже 3%. Затруднились с ответом около 8% опрошенных.

Опрос проводился 18-24 сентября среди жителей Мариуполя от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%.

Теги: #рейтинг #мариуполь #соцопрос #выборы
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