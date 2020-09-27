Политика

22:17 27.09.2020

Пашинян в разговоре с Макроном заявил о необходимости сдерживания Турции от вмешательства в карабахский конфликт

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Пашинян в разговоре с Макроном заявил о необходимости сдерживания Турции от вмешательства в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о необходимости сдерживания Турции от вмешательства в конфликт в Карабахе.

"Премьер Армении заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта и дальнейшей эскалацией. Он отметил, что Азербайджан прибегает к провокациям для начала боевых действий также на границах с Арменией. Он обратил внимание президента Франции на агрессивную и пристрастную позицию Турции и на необходимость сдерживания этой страны от возможного вмешательства", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, Макрон выразил озабоченность в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.

"Он счел необходимым предпринять все меры для прекращения боевых действий и снижения напряженности. Макрон также заявил о важности активизации усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ для установления мира в регионе", - отметили в правительстве Армении.

Теги: #армения #турция #сдерживание #франция
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