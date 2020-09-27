Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в (карабахский - ИФ) конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию".

"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", - сказал Пашинян, обращаясь к нации.

"Международное сообщество должно пресечь опасное развитие событий. Мы стоим перед серьезной угрозой, и требуется бдительность. Наша победа зависит от наших единых усилий. И мы победим", - отметил премьер Армении.