Политика

17:22 27.09.2020

Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт

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Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в (карабахский - ИФ) конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию".

"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", - сказал Пашинян, обращаясь к нации.

"Международное сообщество должно пресечь опасное развитие событий. Мы стоим перед серьезной угрозой, и требуется бдительность. Наша победа зависит от наших единых усилий. И мы победим", - отметил премьер Армении.

Теги: #пашинян #турция #армения #азербайджан
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