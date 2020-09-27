Нардеп от "Слуги народа" Галушко заявил о выходе из партии

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

В своем видеообращении, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое нардеп опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером, Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

"Владимир Александрович (Зеленский – ИФ-У), в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", - сказал нардеп.

Он добавил, что при недавнем совершении делении на районы, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район".

"А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул он.

Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской обл.).