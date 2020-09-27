Политика

01:13 27.09.2020

Нардеп от "Слуги народа" Галушко заявил о выходе из партии

2 мин читать
Нардеп от "Слуги народа" Галушко заявил о выходе из партии

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии.

      В своем видеообращении, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое нардеп опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером, Галушко заявил, что все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

      "Владимир Александрович (Зеленский – ИФ-У), в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", - сказал нардеп.

      Он добавил, что при недавнем совершении делении на районы, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район".

      "А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", - подчеркнул он.

      Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр – Бровары Киевской обл.).

Теги: #выход #галушко #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 25.09.2020
Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

09:32 25.09.2020
Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

18:04 22.09.2020
Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

18:10 21.09.2020
Нардеп Юрченко на заседании по избранию ему меры пресечения: я ни у кого ничего не вымогал

Нардеп Юрченко на заседании по избранию ему меры пресечения: я ни у кого ничего не вымогал

16:03 21.09.2020
"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партконференции "Слуги народа" в КНУ им.Шевченко

"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партконференции "Слуги народа" в КНУ им.Шевченко

15:58 21.09.2020
"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партийной конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко

"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партийной конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко

12:19 21.09.2020
В «Слуге народа» заявили, что проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко не нарушает законодательства

В «Слуге народа» заявили, что проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко не нарушает законодательства

12:09 21.09.2020
"Слуга народа": проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко не нарушает законодательства

"Слуга народа": проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко не нарушает законодательства

10:31 21.09.2020
У здания университета им. Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

У здания университета им. Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

10:15 21.09.2020
У здания КНУ им.Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

У здания КНУ им.Шевченко в центре Киева проходит акция против участия вуза в политических мероприятиях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит Украина-ЕС состоится 6, а не 1 октября

Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

Участники совещания по вопросам работы ТКГ обсудили выполнение достигнутых в Париже в декабре 2019г договоренностей и имеющиеся проблемы - ОП

Саммит Украина-ЕС состоится 6, а не 1 октября

Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Пилот Ан-26, потерпевшего катастрофу, был опытным летчиком – Геращенко

Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Зеленский просит правительство уделить особое внимание малым винодельческим производствам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА