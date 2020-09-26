Политика

13:28 26.09.2020

Саммит Украина-ЕС состоится 6, а не 1 октября

1 мин читать
Саммит Украина-ЕС состоится 6, а не 1 октября

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил у себя на странице в Твиттере Мишель. "В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - написал он.

Ранее саммит планировался на 1 октября.

Теги: #саммит #ес #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 26.09.2020
В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

В Украине за сутки полиция открыла 15 уголовных дел за нарушения избирательного процесса

10:32 26.09.2020
В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

В Украине 3 833 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 76 новых жертв вируса, 1 740 выздоровели

02:09 26.09.2020
Четвертую региональную Консультативную миссию ЕС в Украине открыли в Мариуполе

Четвертую региональную Консультативную миссию ЕС в Украине открыли в Мариуполе

18:49 25.09.2020
ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

ЕС сожалеет об отсутствии уголовного расследования по делу о выводе $5 млрд из ПриватБанка

14:23 25.09.2020
Президент Евросовета Мишель получил негативный результат теста на коронавирус и вышел из карантина – пресс-секретарь Лейтс

Президент Евросовета Мишель получил негативный результат теста на коронавирус и вышел из карантина – пресс-секретарь Лейтс

13:47 25.09.2020
ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

08:32 25.09.2020
В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 70 новых жертв вируса, 1 675 выздоровели – СНБО

08:06 25.09.2020
Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

Пожар двухэтажного жилого дома в Харькове ликвидирован

07:42 25.09.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

07:24 25.09.2020
В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 44 человека, 57 на амбулаторном лечении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Теризбирком отказался регистрировать действующего мэра Умани на выборах

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Пилот Ан-26, потерпевшего катастрофу, был опытным летчиком – Геращенко

Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Зеленский просит правительство уделить особое внимание малым винодельческим производствам

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

Вопрос запрета "кумовства" в Раде является вопросом доверия к парламенту в целом - Сюмар

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА