Саммит Украина-ЕС состоится 6, а не 1 октября

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе.

Соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора президентов Европейского Совета Шарля Мишеля и Украины Владимира Зеленского, сообщил у себя на странице в Твиттере Мишель. "В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС", - написал он.

Ранее саммит планировался на 1 октября.