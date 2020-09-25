Политика

09:32 25.09.2020

Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

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Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") ожидает внесения в Верховную Раду в ближайшие дни президентского законопроекта о налоговой амнистии.

"Цели ясны. Задачи определены. Текст согласован", – написал глава комитета в Facebook в ночь на пятницу.

По его словам, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.

"Если говорить об объеме денег в тени в сбережениях граждан, конечно, никто не знает точной суммы. По нашим расчетам где-то 50 млрд (долларов). Если удастся вывести хотя бы 10, это будет победой, мое мнение", – добавил Гетманцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что ожидает введения амнистии капиталов в 2020 году, анонсировав скорую регистрацию в Раде соответствующих законодательных инициатив.

"Амнистию введем в этом году - должны это сделать, мы договаривались и обещали людям. Правда, сейчас были предложения о проценте - 5% и на деньги, и на недвижимость (...) Я думаю, сегодня сложная ситуация в стране, нужно думать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, нужно послаблять этот процент", - сказал тогда глава государства. "Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль", - добавил он.

Министр финансов Сергей Марченко две недели назад сообщил, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии был направлен в Офис президента.

Теги: #налоги #законопроект #амнистия #слуга_народа #гетманцев
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