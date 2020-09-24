Политика

09:00 24.09.2020

Сенаторы-республиканцы подозревают сына Байдена в получении миллионов долларов

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Сенаторы-республиканцы подозревают сына Байдена в получении миллионов долларов

 Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер, его родственники и бизнес-партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан, в том числе от российской предпринимательницы Елены Батуриной, говорится в докладе сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грэссли.

Доклад обнародован в среду, он посвящен теме конфликта интересов и финансовым операциям Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет "Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан".

В частности, в докладе говорится, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являлась технологическим стартапом, она обанкротилась в 2019 году.

В докладе также говорится, что у Хантера Байдена были деловые связи с гражданами Китая, связанными с Коммунистической партией Китая или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".

Авторы доклада указывают на то, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов. Авторы доклада также утверждают, что партнер по бизнесу Хантера Байдена Девон Арчер получил $142,3 тыс. от казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Они также сообщают, что "Хантер Байден платил женщинам российского или восточно-европейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с сетями торговли людьми и проституцией".

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Джонсон занимает должность председателя сенатского комитета по внутренней безопасности и делам правительства, Грэссли - председатель финансового комитета Сената.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma, когда там работал Хантер Байден.

Расследование Шокина в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что генпрокурор Украины готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

Теги: #сша #байден
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