Политика

19:14 20.09.2020

Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

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Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

Игорь Смешко стал кандидатом от партии "Сила и Честь" на должность мэра Киева, он также возглавит партийную пятерку в Киевсовет.

"Согласно единогласному решению полномочного конференции, глава политической партии "Сила и Честь" Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины - города Киева", - говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Как отмечается, в своем выступлении на конференции киевской организации партии 20 сентября Смешко отметил, что "Киев не заслуживает быть в таком состоянии как сейчас, когда трамвайная колея упирается в торговый центр, когда застраиваются парки, скверы, уничтожаются исторические здания".

"Экономика, культура, наука и образование, а также здравоохранение и экология должны стать главными показателями качества местной власти в Киеве. А благоустройство и европейское качество жизни должны вернуть ему историческую славу одного из лучших городов Европы, считают в партии", - считают в партии.

Кроме того, партия планирует создать в киевском городском совете фракцию, которая сможет начать воплощение в жизнь приоритетных программных задач партии. В частности, борьбы с коррупцией, создание реального местного самоуправления в столице, улучшение уровня и качества жизни людей, их медицинского и коммунального обеспечения и гарантирования каждому киевлянину безопасности и справедливости. Как отметили на конференции, участие лидера партии (Смешка – ИФ) в выборах поможет донести до избирателей идеи и неоконсервативные принципы развития государства и органов местного самоуправления.

Смешко - глава политической партии "Сила и Честь". Генерал-полковник, первый военный атташе независимой Украины в США и Швейцарии, экс-начальник главного управления военной разведки Минобороны, экс-глава Службы безопасности, чрезвычайный и полномочный посол, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2004 г.). Профессор, доктор технических наук. Владеет украинским, русским, английским, немецким и французским языком.

Теги: #киев #мэр #выборы #смешко #украина
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