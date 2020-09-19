Политика

19:49 19.09.2020

Кравчук считает хорошим предложение перенести переговоры ТКГ из Минска в Австрию

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Кравчук считает хорошим предложение перенести переговоры ТКГ из Минска в Австрию

 Ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов возможен перенос переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Австрию, допускает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

      "Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.

      В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.

      Как сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе

      Вместе с тем, Зеленский заявил считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

      "Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – ИФ) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Теги: #ткг #кравчук #австрия
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