Кравчук считает хорошим предложение перенести переговоры ТКГ из Минска в Австрию

Ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов возможен перенос переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Австрию, допускает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

Он добавил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку.

В этом контексте Кравчук отметил, что решение о переносе принимает ОБСЕ - как модератор. "Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне", - сказал он.

Как сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе

Вместе с тем, Зеленский заявил считает преждевременным обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска, и следует дождаться развития ситуации в Беларуси.

"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – ИФ) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.