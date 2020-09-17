Беларусь выстраивает с Россией общую защиту Союзного государства - Лукашенко

Беларусь при помощи российского руководства усилит защиту Союзного государства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", - сказал Лукашенко в четверг на женском форуме, где собрались его сторонники.

14 сентября в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Лукашенко. На встрече Путин, в частности, заявил, что Россия и Беларусь продолжат сотрудничество в военной сфере.

Тема размещения российской военной базы в обмен на поддержку Лукашенко на переговорах президентов России и Беларусь не обсуждалась, заявил 14 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

16 сентября Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На встрече с Шойгу Лукашенко сказал, что Беларусь попросила у России оружие. "Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", - цитировало Лукашенко белорусское госагентство БелТА.

"Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян", - заявил Лукашенко.

16 сентября Песков сообщал, что Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи поставки нового вооружения Минску не обсуждали. "Нет", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Российские и белорусские военные с 14 сентября проводят учения "Славянское братство-2020" на полигоне недалеко от границы Беларуси с Польшей.

На маневры на полигон "Брестский", по данным Минобороны РФ, Россия направила около 300 военнослужащих элитной Псковской дивизии Воздушно-десантных войск и бронетехнику.

Первый этап учений, как официально сообщалось, должен завершиться 25 сентября.

Москва и Минск накануне заявили, что в октябре состоится второй этап маневров.

"Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - заявили в Минобороны РФ.