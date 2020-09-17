Политика

20:41 17.09.2020

Беларусь закрывает границу с Западом, усиливает охрану границы с Украиной – Лукашенко

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Беларусь закрывает границу с Западом, усиливает охрану границы с Украиной – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о направлении "половины армии" на усиление охраны границы на западном направлении.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - полармии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко в четверг на женском форуме.

Теги: #границы #закрытие #беларусь
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Интерфакс-Украина
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