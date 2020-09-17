Политика

19:21 17.09.2020

Украина и Болгария договорились ускорить открытие Украинского культурного центра в Софии и Болгарской школы в Одессе - Кулеба

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Украина и Болгария договорились ускорить открытие Украинского культурного центра в Софии и Болгарской школы в Одессе - Кулеба

Украина и Болгария договорились ускорить открытие Украинского культурного центра в Софии и Болгарской средней школе в Одессе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы говорим о более 200 тыс. человек и самой большой болгарской общине в мире. Я хочу сейчас очень четко заявить, что украинские болгары являются частью национального богатства Украины и неотъемлемой составляющей нашего общества. Мы договорились с коллегой, что будем в конструктивном духе решать все вопросы, связанные с образованием, как с украинским языком в Болгарии, так и болгарским языком в Украине. И сегодня, для того, чтобы этот процесс стал очень практичным, мы договорились и ускоряем открытие Украинского культурного центра в Софии и Болгарской средней школы в Одессе", - сказал Кулеба на совместном с главой МИД Болгарии брифинге в Киеве в четверг.

Также Кулеба поблагодарил Болгарию за то, что она является надежным другом и партнером Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины и вице-премьер-министр, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева также возложили цветы к Стене памяти у Михайловского Златоверхого собора, почтив память воинов, погибших, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Теги: #кулеба #болгария #культурный_центр
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