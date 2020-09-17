Политика

19:14 17.09.2020

Парламент назначил своих представителей в состав комиссии по выбору руководителя САП в рамках строгой процедуры - Офис президента

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Парламент назначил своих представителей в состав комиссии по выбору руководителя САП в рамках строгой процедуры - Офис президента

Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках строгой процедуры и оживленной парламентской дискуссии, отмечают в Офисе президента Украины.

"Офис президента Украины принял это решение к сведению, как принял к сведению и критику в обществе, которая сопровождала это решение парламента", - сообщает в четверг пресс-служба ОП.

В Офисе президента считают безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. А для обеспечения такой независимости, а, следовательно, и институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, САП и Высшего антикоррупционного суда законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти.

"Вынуждены также напомнить, что первого руководителя САП в свое время "поймало" НАБУ, зафиксировав в аудиоформате такую его деятельность и высказывания, что трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности", - указали в Офисе президента.

Офис президента призывает воздержаться от "чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии" о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от "спекулятивных оценок" работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах.

"Путь преодоления коррупции является также обязательной составляющей для европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты - независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов. Должны, наконец, существенно увеличиваться конкретные результаты деятельности антикоррупционной инфраструктуры. Прежде всего, в виде неоспоримых обвинительных судебных приговоров", - считают в Офисе Зеленского.

В ОП подчеркнули, что любой новый руководитель САП должен осознавать всё это на сто процентов.

"Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", - указали в ОП.

Теги: #сап #офис_президента #назначение
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