В рейтинге партий на местных выборах лидирует "Слуга народа", на втором месте "ОПЗЖ" – опрос

Среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании, 16% поддерживают партию "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.

"Партию "Оппозиционная платформа - За життя" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партию "За майбутне" - 5,8%", - указывается в отчете специалистов.

Радикальную партию поддерживают 4,7% респондентов, "УДАР Виталия Кличко" – 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиция" и "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партию "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%. Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включеных в список для исследования, - 21,2%.

В исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве - городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Отмечается также, что если на выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель - 50%. По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную Раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа – За життя" (17% против 12%), "Европейская Солидарность" (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%). Зато наблюдается прирост в таких партий как "За майбутнє", "УДАР" и "Пропозиция".

Опрос проводился с 12 по 15 сентября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.