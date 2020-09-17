Политика

09:15 17.09.2020

Трамп: голосование по почте опаснее для США, чем иностранное вмешательство

1 мин читать
Трамп: голосование по почте опаснее для США, чем иностранное вмешательство

 Президент США Дональд Трамп заявил, что считает голосование на выборах в ноябре по почте большей угрозой, чем попытки иностранных государств повлиять на результаты извне.

"Наша самая большая угроза для этих выборов - это губернаторы из оппозиционной партии, которые контролируют бюллетени, миллионы бюллетеней (при голосовании по почте - ИФ)", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я считаю это в данном случае гораздо большей угрозой, чем иностранные государства", - заявил президент.

Он добавил, что такая форма голосования представляет "серьезную угрозу для демократии" США.

Трамп отметил, что в этом плане безопаснее голосовать на избирательных участках.

При этом, по мнению Трампа, при голосовании в США по почте иностранные государства получат возможность серьезно влиять на выборы.

"Эти страны могли бы подделывать бюллетени, они могли бы делать впечатляющие вещи", - добавил он, упомянув РФ, Китай, Иран, КНДР.

Ранее Трамп неоднократно выступал против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Тема голосования по почте сейчас актуальна в США: сторонники этой системы считают, что она оптимальна в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Теги: #сша #трамп #голосование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 17.09.2020
Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – глава Минздрава

Избиратели с COVID-19 на местных выборах смогут проголосовать дома – глава Минздрава

09:43 17.09.2020
США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

09:43 17.09.2020
США добавили двух россиян в санкционные списки, связанные с кибербезопасностью

США добавили двух россиян в санкционные списки, связанные с кибербезопасностью

08:25 17.09.2020
США и дальше продолжат борьбу с киберпреступлениями – Помпео

США и дальше продолжат борьбу с киберпреступлениями – Помпео

06:56 17.09.2020
Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

Трамп рассчитывает на быструю нормализацию отношений мусульманского мира с Израилем

02:33 17.09.2020
США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

США начнут вакцинацию от коронавируса в октябре

00:42 17.09.2020
SpaceX планирует вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

23:21 16.09.2020
Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

Главными соперниками США на мировой арене являются РФ и КНР

20:34 16.09.2020
Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

20:06 16.09.2020
США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

США обвиняют граждан Китая во взломе американских компаний - Минюст США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7 поддержали МВФ в ожидании демонстрации Украиной политической воли для защиты Нацбанка и антикоррупционых органов

В Кремле заявили о преждевременности разговоров о сроках проведения саммита "Нормандской четверки"

Кличко: "Удар" идет на выборы самостоятельно

Нардеп Деркач вновь утверждает о внешнем управлении Украиной со стороны США и о связанной с этим коррупцией

Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Послы G7 поддержали МВФ в ожидании демонстрации Украиной политической воли для защиты Нацбанка и антикоррупционых органов

В Кремле заявили о преждевременности разговоров о сроках проведения саммита "Нормандской четверки"

Кличко: "Удар" идет на выборы самостоятельно

Нардеп Деркач вновь утверждает о внешнем управлении Украиной со стороны США и о связанной с этим коррупцией

Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

Фракция "Голос" требует чтобы Венедиктова вновь пришла в Раду и все-таки подписала подозрение нардепу Юрченко - Устинова

"Евросолидарность" поддержит на выборах мэра Киева Кличко

В "пятерке" Евросолидарности на выборах в Киевсовет Прокопив, Емец, Габибуллаева, Погребиский

Степанов возглавит список партии "Слуга народа" в Одесский облсовет

Марина Порошенко возглавит список "Евросолидарности" на выборах в Киевсовет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА