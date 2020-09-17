Трамп: голосование по почте опаснее для США, чем иностранное вмешательство

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает голосование на выборах в ноябре по почте большей угрозой, чем попытки иностранных государств повлиять на результаты извне.

"Наша самая большая угроза для этих выборов - это губернаторы из оппозиционной партии, которые контролируют бюллетени, миллионы бюллетеней (при голосовании по почте - ИФ)", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я считаю это в данном случае гораздо большей угрозой, чем иностранные государства", - заявил президент.

Он добавил, что такая форма голосования представляет "серьезную угрозу для демократии" США.

Трамп отметил, что в этом плане безопаснее голосовать на избирательных участках.

При этом, по мнению Трампа, при голосовании в США по почте иностранные государства получат возможность серьезно влиять на выборы.

"Эти страны могли бы подделывать бюллетени, они могли бы делать впечатляющие вещи", - добавил он, упомянув РФ, Китай, Иран, КНДР.

Ранее Трамп неоднократно выступал против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Тема голосования по почте сейчас актуальна в США: сторонники этой системы считают, что она оптимальна в условиях пандемии коронавируса COVID-19.