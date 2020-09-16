Политика

20:59 16.09.2020

Послы G7 поддержали МВФ в ожидании демонстрации Украиной политической воли для защиты Нацбанка и антикоррупционых органов

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Послы G7 поддержали МВФ в ожидании демонстрации Украиной политической воли для защиты Нацбанка и антикоррупционых органов

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствовали новости от представителя МВФ в Украине, говорится в сообщении на официальной странице послов в "Твиттере" в пятницу.

"Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) и ВАКС (Высший антикоррупционный суд), чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", – отметили послы G7.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментарий представительства МВФ в Украине.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы НАБУ, представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Министр финансов Серей Марченко в интервью "Экономправде" уточнил, что среди вопросов, которые интересуют МВФ, наиболее приоритетный – "ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов" (спор на $350 млн. касающийся bail-in при национализации ПриватБанка – ИФ). По словам главы Минфина, следом по порядку идут ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления; зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления; САП и НАБУ. "Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать", – подчеркнул Марченко.

На минувшей неделе Верховный суд остановил исполнение определения Печерского суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн, 16 сентября Кабмин фактически разрешил повысить сверх карантинного ограничения выплаты членам набсоветов и правления трех госбанков, хотя для других госкомпаний такие ограничения остались в силе, однако в этот же день Конституционный суд вновь признал неконституционными ряд норм закона о НАБУ.

По словам министра финансов, среди других интересующих МВФ вопросов – использование средств фонда Covid, в связи с чем правительство запустило соответствующий аудит, множество законопроектов в Раде о налоговых льготах и преференциях.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первуй пересмотр программы stand by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

Теги: #g7 #антикоррупция #мвф
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