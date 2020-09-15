Политика

16:57 15.09.2020

Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

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Кличко лидирует в рейтинге кандидатов в мэры Киева со значительным отрывом от конкурентов – опрос "Рейтинга"

 Среди кандидатов в мэры Киева лидером в рейтинге является действующий городской голова Виталий Кличко, которого готовы поддержать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно обнародованным во вторник результатам социсследования, еще 9,8% могли бы поддержать телеведущего, представителя партии "Голос" Сергея Притулу, 6,9% - нардепа, кандидата от "Слуги народа" Ирину Верещук, 6,4% - предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского, 5,8% - представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", экс-главу КГГА Александра Попова, 5,7% - нардепа от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, 4,2% - экс-мэра Киева Александра Омельченко, 4,0% - журналиста Дмитрия Гордона.

Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%.

Говоря о деятельности нынешнего городского головы Киева Кличко, 57% респондентов заявили, что довольны, а 37% - не удовлетворены.

Опрос проводился 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Теги: #киев #опрос #выборы #кличко #рейтинг
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