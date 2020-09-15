Политика

13:22 15.09.2020

Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

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Нардепы отменили "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Верховная Рада упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять в избиркомы т.н. "справки о судимости".

За соответствующий законопроект №3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины об упрощении условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" проголосовало за основу и в целом соответственно 317 и 325 народных депутатов.

В соответствии с принятым законопроектом, из раздела XXXVII "Выдвижение и регистрация кандидатов на местных выборах" из ст.222 "Условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч)" изымается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Теги: #судимость #рада #выборы
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