США не признают российские местные выборы во временно оккупированном Крыму

Посольство США в Украине осуждает и не признает проведение Российской Федерацией 13 сентября так называемых выборов во временно оккупированном Крыму.

"Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму и Севастополе 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выйдет с Донбасса", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере во вторник утром.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 года так называемых "выборов" в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.