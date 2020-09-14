Политика

15:58 14.09.2020

Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

1 мин читать
Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабинет министров разрешил въезд в Украину в период карантина официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на внеочередном заседании Кабмин дополнил перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина.

В частности, такой перечень дополнен официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса местных выборов.

Теги: #наблюдатели #местные_выборы #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 14.09.2020
Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

16:09 14.09.2020
Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

Кабмин Украины утвердил противоэпидемические мероприятия во время выборов

11:29 14.09.2020
Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

Изменения в постановление о местных выборах не будут вынесены на рассмотрение Рады - Железняк

10:17 14.09.2020
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

18:56 12.09.2020
В ближайшее время говорить о глобальных ротациях в Кабмине не стоит - Разумков

В ближайшее время говорить о глобальных ротациях в Кабмине не стоит - Разумков

21:07 09.09.2020
Арахамия прогнозирует одну кадровую ротацию в Кабмине

Арахамия прогнозирует одну кадровую ротацию в Кабмине

18:57 09.09.2020
БДИПЧ ОБСЕ готово наблюдать за местными выборами в Украине – глава ЦИК

БДИПЧ ОБСЕ готово наблюдать за местными выборами в Украине – глава ЦИК

18:45 09.09.2020
Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

17:10 09.09.2020
Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

16:07 09.09.2020
Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

История с "вагнеровцами" - случай, когда Украину пытались втянуть в международную политику, офис генпрокурора юридически был обязан направить запрос о выдаче - Венедиктова

Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из ситуации следует искать в Нормандском формате

Украина хочет в Берлине привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников Нормандского формата и добиться возобновления взаимного освобождения удерживаемых лиц – Ермак

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства - Ткаченко

Труханов лидирует в избирательной гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос КМИС

В "Евросолидарности" требуют заслушать Зеленского на закрытом заседании Рады

На этой пленарной неделе никаких изменений в постановление о местных выборах Рада рассматривать не будет – Разумков

ГБР: Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких подтверждений возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти

Богдан отмечает, что у него нет документального подтверждения "определенных договоренностей" Ермака с РФ, но уверен в их существовании

Богдан готов вернуться в политику, если будет такой общественный запрос

Зміни до постанови про місцеві вибори не виноситимуть на розгляд Ради - Железняк

Верещук против переноса выборов

Проект госбюджета-2021 Рада может рассмотреть уже в пятницу - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА