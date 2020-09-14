Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на местных выборах

Кабинет министров разрешил въезд в Украину в период карантина официальным наблюдателям от иностранных государств и международных организаций.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на внеочередном заседании Кабмин дополнил перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина.

В частности, такой перечень дополнен официальными наблюдателями от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса местных выборов.