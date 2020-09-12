Политика

20:51 12.09.2020

Разумков: Рада доработает до конца созыва

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Разумков: Рада доработает до конца созыва

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

      «Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией», - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

      По словам председателя Рады, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Теги: #разумков #рада
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