Разумков: Рада доработает до конца созыва

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

«Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией», - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу.

По словам председателя Рады, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.