Политика

16:37 12.09.2020

Участие послов ОБСЕ во встрече в Берлине дает надежду на более высокий и конкретный уровень взаимодействия "Нормандского формата" и Минского процесса – Ермак

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Участие послов ОБСЕ во встрече в Берлине дает надежду на более высокий и конкретный уровень взаимодействия "Нормандского формата" и Минского процесса – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что во встрече советников "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине участвовали спецпредставитель председателя ОБСЕ, координатор Трехсторонней контактной группы Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, что означает выход взаимодействия и работы двух форматов на более высокий уровень.

"Во время этой встречи, это было впервые за несколько последних лет, присутствовали посол Грау и посол Чевик, которые руководят сегодня процессом в Минске. Это означает, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов вышли еще на более высокий уровень, и мы ожидаем конкретных результатов этого уже на ближайшей неделе, 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ", - сказал он журналистам в субботу в Одессе во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #нормандский_формат #ермак #обсе
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Интерфакс-Украина
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