Политика

11:03 11.09.2020

Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов является политическим давлением на него - обращение АГУ

2 мин читать
Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов является политическим давлением на него - обращение АГУ

Ассоциация городов Украины рассматривает инициативу создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию решений органов и должностных лиц местного самоуправления как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября, говорится в обращении АГУ на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова, опубликованном на сайте организации.

В АГУ отмечают, что на рассмотрении в Верховной Раде находится проект постановления №3693 от 18 июня "Об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по решению органов и должностных лиц местного самоуправления, имеющих признаки нарушений действующего законодательства Украины, конфликта интересов и коррупционных деяний".

"Ассоциация городов Украины рассматривает такую инициативу как очередной шаг в направлении усиления давления на органы местного самоуправления накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года. Ведь принятие Верховной Радой Украины такого решения в начале избирательной кампании создаст дополнительный инструмент политического влияния на действующих городских голов и должностных лиц местного самоуправления", - считают авторы обращения.

Ассоциация городов Украины обратилась к Разумкову и председателям депутатских фракций и групп с просьбой снять проект постановления №3693 с рассмотрения Верховной Рады, провести по нему широкие консультации с привлечением Ассоциации, по итогам которых принять решение.

"Образование такой ВСК сейчас является плохим сигналом обществу и международному сообществу, поскольку вероятность ее использования в целях недобросовестной конкуренции и нечестной политической борьбы могут повлиять на результаты народного волеизъявления. А это, в свою очередь, негативно повлияет на репутацию Украины и международное признание честности и прозрачности местных выборов", - отмечается в обращении.

Теги: #вск #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 11.09.2020
ЦИК определил размер залога на местных выборах

ЦИК определил размер залога на местных выборах

10:53 11.09.2020
Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов - политическое давление, считают в АГУ

Создание ВСК Рады по местному самоуправлению накануне выборов - политическое давление, считают в АГУ

09:31 11.09.2020
Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

00:41 11.09.2020
Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

Хакеры из РФ атаковали более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, утверждают в Microsoft

18:57 10.09.2020
ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко кандидатом в нардепы

ЦИК зарегистрировал Олега Ляшко кандидатом в нардепы

17:50 10.09.2020
Правоохранители открыли за сутки 9 уголовных дел о нарушениях избирательного процесса в Украине

Правоохранители открыли за сутки 9 уголовных дел о нарушениях избирательного процесса в Украине

15:42 10.09.2020
Украинцы 10 сентября еще могут изменить адрес голосования

Украинцы 10 сентября еще могут изменить адрес голосования

13:53 10.09.2020
В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

13:34 10.09.2020
ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

13:31 10.09.2020
ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская считает не очень активной российскую поддержку Лукашенко

Кулеба предложил Всемирной туристической организации ООН провести в Украине международный форум

Верещук вызвала Кличко на дебаты

На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА