Политика

09:22 11.09.2020

Верещук вызвала Кличко на дебаты

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Верещук вызвала Кличко на дебаты

Народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат от одноименной партии в мэры Киева Ирина Верещук считает, что киевляне заслуживают дебатов между основными кандидатами на пост мэра столицы и вызвала нынешнего городского голову Виталия Кличко на дебаты.

"Я пользуясь случаем приглашаю господина Кличко на дебаты. Было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, и мы смогли друг другу задать вопрос. И все бы увидели, был ли он эффективным мэром или нет. Это сразу видно", - сказала Верещук в эфире ток-шоу на телеканале "Украина24" в четверг вечером.

Она также заявила, что сейчас есть 28 уголовных производств, в которых в той или иной степени вовлечен Кличко.

"Его вызывают в качестве свидетеля, возможно, он получит подозрение. Но это вопрос к правоохранительным органам, и они должны им заниматься. Большая часть производств открыта за последний год. Есть основания считать, что, например, на Подольско-Воскресенском мосту разворовывались средства, и был вовлечен господин Кличко, который ставил подписи и так далее. Я, как народный депутат, сделала депутатское обращение на имя господина (министра МВД Арсена - ИФ) Авакова", - отметила Верещук.

Теги: #кличко #дебаты #верещук
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