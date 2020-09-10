Политика

16:58 10.09.2020

Кулеба: Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации

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Кулеба: Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации

Украина остается преданной Минским договоренностям, Нормандскому формату и будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации и вызовы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина будет прикладывать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины мирным, дипломатическим путем. Мы остаемся преданными Минским договоренностям и Нормандскому формату, и рассчитываем, что ЕС также будет продолжать свою политику санкционного давления на Россию до выполнения ею Минских соглашений. Путь к миру очень сложный. На этом пути много провокаций и вызовов, но мы будем идти вперед для того, чтобы принести мир в Украину и деоккупировать территорию Украины", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Испании пресс-конференции в Мадриде в четверг.

Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча советников лидеров Нормандского формата, которые как раз будут обсуждать следующие шаги на пути к урегулированию ситуации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" ожидается 11 сентября.

Теги: #кулеба #оос #ордло
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