Политика

12:03 10.09.2020

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

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Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко заявляет о критической ситуации с судейскими кадрами в Украине и рассчитывает на скорейшее принятие законодательных изменений, которые позволят возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" он рассказал, что и президентский законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", и альтернативные законопроекты должны быть рассмотрены парламентом в ближайшее время.

По его словам, принятие изменений в законодательство, которые позволят возобновить работу ВККС, крайне необходимо, поскольку кадровый резерв судей уже закончился.

"Сегодня мы говорим о надежде, что ВККС будет создана", - отметил Овсиенко.

Он напомнил, что президентский законопроект сейчас находится на рассмотрении Венецианской комиссии и заключение по нему, как ожидается, будет принято 8 октября, после чего и Верховная Рада сможет принять закон.

"Альтернативные президентскому законопроекты также будет рассмотрены парламентом. В каждом из них есть хорошие идеи, которые бы следовало внедрить в жизнь, но они скорее выражают перспективное видение реформирования судебной системы. А ответы на то, какие безотлагательные меры необходимо предпринять, - в президентском законопроекте", - пояснил глава ВСП.

Овсиенко сообщил, что в настоящее время в судебной системе Украины около 1800 вакансий, около 30% судей имеют право на отставку и также могут уйти из судебной системы.


Полный текст интервью с Андреем Овсиенко будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #всп #овсиенко
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