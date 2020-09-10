Политика

11:41 10.09.2020

Глава ВСП заявляет об отсутствии давления на него и других членов Совета

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Глава ВСП заявляет об отсутствии давления на него и других членов Совета

Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко опровергает какое-либо давление на него лично или на других членов ВСП.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, оказывается ли влияние или давление на него лично как главу ВСП или на его коллег – членов Совета в принятии каких-либо решений, Овсиенко сказал: "Мне лично о давлении не известно". "В отношении меня лично ни политического, ни экономического, ни физического, ни какого-либо другого давления не было. Я с этим не сталкивался. Из известных мне источников могу сказать, что такого давления на членов ВСП также не было", - сказал он.

При этом глава ВСП добавил, что "если правоохранительные органы владеют более полной информацией по этому поводу, то это уже их компетенция".

Отвечая на вопрос о том, готовы ли члены ВСП сотрудничать со следствием в рамках дела судей Окружного административного суда Киева, поскольку ранее уже вызывались на допросы в качестве свидетелей, Овсиенко указал: "Конечно, члены ВСП, как и обычные граждане, обязаны выполнять требования закона и Уголовного процессуального кодекса".

При этом он добавил, что вопрос личного отношения членов ВСП к вызовам на допрос является личным делом членов ВСП. Также Овсиенко не стал говорить, вызывались ли члены ВСП на допрос повторно и добавил, что реакции Офиса генпрокурора на заявления членов ВСП о первом вызове как о давлении на них пока не последовало.


Полный текст интервью с Андреем Овсиенко будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #всп #овсиенко
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