Политика

17:28 08.09.2020

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

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Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

В связи с официальным началом избирательной кампании и стартом местных выборов в Украине, министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к участникам избирательного процесса соблюдать законодательство и не нарушать закон.

"Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса", - говорится в заявлении Авакова, текст которого обнародован пресс-службой МВД Украины во вторник.

Министр заверил, что правоохранители будут жестко реагировать на все попытки создания "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.

К сожалению, информация о таких попытках у нас уже появляется", - добавил он.

"Мы тесно сотрудничаем с Центральной избирательной комиссией и нашим традиционным партнером "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения", - сказал Аваков.

Он также отметил, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения, "поэтому, если у вас есть информация о нарушениях избирательного процесса - вам надо обратиться по телефону: 044-254-97-56".

Также он напомнил, что эти выборы проходят в условиях пандемии Covid-19 и карантина, поэтому просит кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей.

"Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав. Давайте проведем эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы - четко, чисто и честно! Честная кампания - залог честного результата. Честный результат - стабильное и успешное общество", - подытожил Аваков.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Теги: #аваков #выборы
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