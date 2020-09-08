Политика

13:12 08.09.2020

На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

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На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

В рейтинге политических сил на выборах в Киевский городской совет лидирует партия действующего городского головы Виталия Кличко "Удар". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"На выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.

Партия "Перемога Пальчевского" получила 6,9% поддержки, партия "Оппозиционная платформа – За життя" – 6,8%, партия "Голос" – 6,5%, партия "Батькивщина" – 6,4%, партия "Сила и честь" – 5,5%, партия Шария – 3,8%.

Рейтинг остальных сил – ниже 3%.

Доля не определившихся с выбором среди опрошенных составила 13%.

Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Теги: #рейтинг #киевсовет #выборы
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