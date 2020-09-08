Политика

11:51 08.09.2020

Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

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Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

Украина более не планирует менять закон об образовании, однако настроена имплементировать его таким образом, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы других стран, в частности Румынии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Бухарест.

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и конкретно в этом случае интересы Румынии, были защищены", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник.

Глава ведомства дал понять, что украинская сторона не заинтересована в ассимиляции румын в Украине, но настроена на улучшение их интеграции в украинское общество. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием. И потому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также заверил что, "Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, включая такие чувствительные, как вопросы национальных меньшинств". "Мы уважаем позицию Бухареста относительно вопросов защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - указал Кулеба.

Теги: #кулеба #образование #закон #мид
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