Политика

10:08 08.09.2020

В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

2 мин читать
В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

 В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ОАСК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", сообщает пресс-служба суда.

Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809, которым назначается проведение местных выборов в воскресенье, 25 октября 2020 года.

ЦИК 8 августа своим постановлением №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области

5 сентября официально стартовала избирательная кампания.

Теги: #цик #оаск #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 08.09.2020
В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

05:27 08.09.2020
Суд отклонил кандидатуру Моралеса для участия в выборах на пост сенатора

Суд отклонил кандидатуру Моралеса для участия в выборах на пост сенатора

18:50 07.09.2020
Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

15:35 07.09.2020
"Слуга народа", ОПЗЖ, и "Евросолидарность" лидируют в избирательной гонке на местных выборах - соцопрос

"Слуга народа", ОПЗЖ, и "Евросолидарность" лидируют в избирательной гонке на местных выборах - соцопрос

12:04 07.09.2020
Для изменения избирательного адреса переселенцам нужен только паспорт гражданина Украины - Минреинтеграции

Для изменения избирательного адреса переселенцам нужен только паспорт гражданина Украины - Минреинтеграции

19:12 06.09.2020
Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

16:03 05.09.2020
В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

10:44 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

10:42 05.09.2020
В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

В Украине стартовала избирательная кампания по местных выборам

01:40 05.09.2020
Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во время перемирия на Донбассе было 908 нарушений режима прекращения тишины - Верещук

Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

ПОСЛЕДНЕЕ

Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

Трамп вновь раскритиковал Байдена

Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

Во время перемирия на Донбассе было 908 нарушений режима прекращения тишины - Верещук

Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

ЕС хочет заключить соглашение с Британией о будущих отношениях с ней, но готов к варианту, если соглашения не будет - представитель ЕК

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА