Политика

00:17 08.09.2020

Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

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Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, и на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат на Донбассе в результате нарушения перемирия боевиками, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике, и к ней Украина очень тщательно готовится. И, безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут очень жестко обсуждены", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Также министр указал, что у Украины с РФ есть две войны - горячая вооруженная и дипломатическая.

"У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская партия вооруженной войны. Очевидно, что не зря именно сейчас это происходит, после начала предвыборной кампании в Украине. И мы понимаем, что у нас есть политические силы, которым в пределах кампании любая плохая новость с Востока добавляет баллов. И накануне встречи советников и министров - потому что это повышение ставок, это изменение атмосферы, и изменение вообще даже тех, прежде всего, вопросов, которые надо обсуждать. Потому что мы снова должны откатиться в вопросах безопасности, потому что они нарушены", - отметил Кулеба.

По его словам, все ключевые партнеры Украины получили детальную информацию относительно того, что случилось.

"И очень важно, что именно мы донесли правду о том, что произошло на Донбассе, о том, кто сорвал режим прекращения огня. Но пока что реакции еще не было. Однако мы контролируем ее. Я убежден, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет тщательно изучена в международных столицах, и тогда уже будет обратная связь. Но хочу подчеркнуть, что мы абсолютно сохраняем поддержку международного сообщества в этой ситуации, которое поддерживает нас в том, что прекращение огня должно продолжаться, и мы должны искать дипломатический путь урегулирования и деоккупации наших территорий", - подчеркнул глава МИД. Как сообщалось, на Донбассе в воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Также в результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Теги: #советники #встреча #кулеба #украина #норманди
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