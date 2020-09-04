Минэкономики намерено упростить получение разрешения на иммиграцию для ІТ-специалистов из Беларуси

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено упростить получение разрешения на иммиграцию для ІТ-специалистов из Беларуси, пересечения границы, решение социальных вопросов семей, сообщило министерство на сайте по итогам встречи замминистров Ирины Новиковой и Александра Романишина с ІТ-ассоциациями и представителями других ведомств.

"На данный момент уже сформирован конкретный план действий, который позволит упростить получение разрешительных документов и обеспечат комфортный переезд ІТ-компаний в Украины. Эти шаги будут реализовываться в контексте президентского указа по развитию ІТ-индустрии в Украине", - указано в сообщении в пятницу.

Также совместно с Минцифры создано полноценный информканал belarus to ukraine.com., а по горячей линии 0505166435 можно сконтактироваться с ІТ-компаниями, готовыми предоставить рабочие места специалистам из Беларуси.