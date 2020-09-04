Политика

15:50 04.09.2020

Кличко лучше других мэров выполнил свою предвыборную программу - КИУ

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Кличко лучше других мэров выполнил свою предвыборную программу - КИУ

Согласно исследованию, проведенному Комитетом избирателей Украины (КИУ), у городского головы Киева Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 тыс. человек.

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у Киевского городского головы Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", - отметили в КИУ на пресс конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Генеральный директор КИУ Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам, которые были нам представлены, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦНАП воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других громад", - отмечают в КИУ.

По данным Комитета избирателей Украины, у других мэров – более низкие результаты.

"Несколько ниже результат с показателями 65-70 процентов у мэра Днепра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе половины 50-55 процентов у городских голов Одессы Геннадия Труханова и городского головы Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ, или невозможность их найти ц двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответ на запрос, но наши эксперты указывают что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 15-го года не предлагал избирательной программы и точно то же у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или она отсутствует в публичном доступе, ответа на запрос нет", - отметил Кошель.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Теги: #кличко #киу
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