Политика

12:37 04.09.2020

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

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Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"План заключается в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров Нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней. Буквально, сидя в Верховной Раде я время от времени отвлекался на переписку с коллегами по поводу подготовки к этой встрече. Потому как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты, и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

По словам министра, главы МИД по-прежнему настроены на проведение этой встречи в сентябре, и глава МИД РФ Сергей Лавров не против проведения такой встречи.

"И я, и мои немецкий и французский коллеги, настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали мои коллеги, которых я упомянул, российский министр Сергей Лавров также не отрицает против проведения такой встречи", - добавил он.

Теги: #нормандский_формат #кулеба
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