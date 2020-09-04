Кулеба указал на необходимость введения санкций против РФ и пересмотр политики относительно "Северного потока-2" за отравление Навального

Все, кто оппонирует агрессивной политике России за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, должны задействовать действенные механизмы воздействия на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Глава МИД Украины указал: несмотря на чрезвычайно положительные отношения между Украиной и Германией, у обеих стран разные взгляды на строительство газопровода "Северный поток-2".

"Вы хорошо знаете, что, несмотря на наши чрезвычайно позитивные отношения с Германией, и я хочу еще раз подтвердить, что правительство Украины благодарно Германии за решительную и последовательную поддержку Украины в вопросе противодействия российской агрессии, но, к сожалению, есть в наших отношениях одно расхождение, и мы этого не скрываем. Это расхождение называется "Северный поток-2". И не только у Украины этот проект вызывает неприятие и отрицание. Мы с вами понимаем, что в случае его завершения Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, и в свои агрессивные действия как в середине страны, так и вне нее. Потому время очень комплексно подойти к этому вопросу и, наконец-то, принять меры, которые максимально повысят цену для РФ за ее действия", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, преступление с отравлением Алексея Навального не должно остаться безнаказанным.

"Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным, поскольку события, начиная с 2014 года, а можно копнуть и глубже, с 2008 года, когда Россия напала на Грузию, логика показывает нам, что безнаказанность только побуждает РФ к новым агрессивным действиям и новым преступлениям", - пояснил он.

Кроме того, глава МИД Украины добавил, что это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием, оппозицией.

"Будем откровенны: нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории. Украина сразу выступила с заявлением, в котором мы признали результаты этих анализов и осудили применение РФ химического вещества "Новичок" против оппозиционного лидера. Это не единичное событие, это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием, оппозицией. Для них не существует границ, когда им нужно кого-то отравить. Это делается по всему миру, все эти истории хорошо известны", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что, в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, подписантом которой является и РФ, отравление человека при помощи нервнопаралитического вещества является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права.