Политика

20:04 02.09.2020

Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать общее историческое прошлое

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Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать общее историческое прошлое

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали не политизировать трагические страницы общего исторического прошлого украинского и польского народов.

"В связи с недавно установленной возле памятника погибшим в Гуте Пеняцкой в 1944 году мемориальной доской министры призвали не политизировать вопрос трагических страниц общего исторического прошлого украинского и польского народов и не допустить войны памятников. Любые спорные моменты следует решать исключительно в плоскости практического сотрудничества и диалога специалистов-историков двух стран", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по итогам телефонного разговора министров в среду.

Стороны подчеркнули, что общим заданием стран является недопущения влияния исторического прошлого на добрососедский характер украинского-польских отношений и положительную динамику развития стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Ранее, 30 августа, неподалеку от памятника расстрелянным немецкими войсками 28 февраля 1944 года жителям с. Гута Пеняцкая Львовской области была установлена мемориальная доска, посвященная украинцам, погибшим в селе. На доске говорится о "невинных украинцах, убитых польским подпольем и советскими спецслужбами", и "бандитах из Армии Крайовой".

Теги: #история #польша #украина
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