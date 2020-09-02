Политика

18:57 02.09.2020

Меркель считает Навального жертвой преступления

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Меркель считает Навального жертвой преступления

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой преступления, его хотели заставить молчать, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить молчать, и я осуждаю это от имени всего федерального правительства самым серьезным образом", - заявила Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, яд группы "Новичок" в организме Навального определен точно, сомнений быть не может.

"(клиника) Charite уполномочила лабораторию бундесвера сделать исследование различных проб господина Навального. Специальная лаборатория бундесвера дала четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой нападения посредством химического нервнопаралитического боевого вещества группы "Новичок". Этот яд определяется в пробах однозначно", - сказала Меркель.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила канцлер Германии.

"Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы", - сказала Меркель.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервно-паралитических ядов. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.

В среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

Теги: #рф #навальный #меркель
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