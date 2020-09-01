Гройсман требует от действующего Кабмина восстановить прошлогоднее правительственное решение о росте зарплат учителей

Премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман обратился к действующему правительству с требованием восстановить принятое в июле 2019г постановление №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

"В июле прошлого года наше правительство приняло постановление №822, где предусмотрено повышение зарплаты учителей от 20 до 70%. Следующее правительство - Алексея Гончарука - его отменило. Я обращаюсь к действующему правительству: сейчас идет бюджетный процесс. Важно и необходимо вернуться к нашему решению и повысить заработные платы для учителя в 2021 году. Это было бы правильно!", - сказал Гройсман во время открытия коммунального учреждения "Гимназия №24" в Виннице.

Он также отметил, что скидывать сегодня всю ответственность за учебный процесс на местную власть и отдельные учебные заведения – неправильно и безответственно.

"Должен быть государственный стандарт защиты ребенка и учителя. Второй вопрос - финансирование труда учителя, технического персонала, который должен дезинфицировать, мыть помещения, и вопросы мер защиты - алгоритмы дезинфекции, социальной дистанции, системы безопасности в каждом заведении. Это кто будет финансировать? Это 4-5 млрд грн до конца года. Это деньги людей! Сейчас это возложено на плечи местных властей. Но это несправедливо", - сказал Гройсман.