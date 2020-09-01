Политика

11:12 01.09.2020

Гройсман требует от действующего Кабмина восстановить прошлогоднее правительственное решение о росте зарплат учителей

1 мин читать
Гройсман требует от действующего Кабмина восстановить прошлогоднее правительственное решение о росте зарплат учителей

Премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман обратился к действующему правительству с требованием восстановить принятое в июле 2019г постановление №822 о росте зарплат учителей на 20-70%.

"В июле прошлого года наше правительство приняло постановление №822, где предусмотрено повышение зарплаты учителей от 20 до 70%. Следующее правительство - Алексея Гончарука - его отменило. Я обращаюсь к действующему правительству: сейчас идет бюджетный процесс. Важно и необходимо вернуться к нашему решению и повысить заработные платы для учителя в 2021 году. Это было бы правильно!", - сказал Гройсман во время открытия коммунального учреждения "Гимназия №24" в Виннице.

Он также отметил, что скидывать сегодня всю ответственность за учебный процесс на местную власть и отдельные учебные заведения – неправильно и безответственно.

"Должен быть государственный стандарт защиты ребенка и учителя. Второй вопрос - финансирование труда учителя, технического персонала, который должен дезинфицировать, мыть помещения, и вопросы мер защиты - алгоритмы дезинфекции, социальной дистанции, системы безопасности в каждом заведении. Это кто будет финансировать? Это 4-5 млрд грн до конца года. Это деньги людей! Сейчас это возложено на плечи местных властей. Но это несправедливо", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #учителя #зарплата #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:35 28.08.2020
Правительство Украины одобрило включение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации

Правительство Украины одобрило включение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации

18:46 28.08.2020
КС признал неконституционными отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине

КС признал неконституционными отдельные положения постановления о карантинных ограничениях в Украине

16:05 28.08.2020
Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июле 2020г возросла на 5,1% - Госстат

15:11 28.08.2020
Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

Превышение числа заболевших COVID-19 3 тыс. в день приведет к переполнению больниц, создаст критическую ситуацию к октябрю - источник

17:20 27.08.2020
Организации экспертизы стройпроектов должны быть внесены в Реестр строительной деятельности – постановление правительства

Организации экспертизы стройпроектов должны быть внесены в Реестр строительной деятельности – постановление правительства

15:25 27.08.2020
Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

Белорусы, которые испытывают давление или преследования, могут всегда получить защиту в Украине - Шмыгаль

14:00 27.08.2020
Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

20:36 26.08.2020
Гройсман: Поднимая минимальную зарплату, надо думать и о тех, кто ее получает, и о тех, кто ее платит

Гройсман: Поднимая минимальную зарплату, надо думать и о тех, кто ее получает, и о тех, кто ее платит

18:36 26.08.2020
КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

16:12 26.08.2020
Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

Английский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Офис Зеленского о решении КС по Сытнику: ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская уверена, что победила на выборах в Беларуси, но считает себя скорее национальным лидером, а не президентом

Разумков надеется, что Рада своевременно примет госбюджет Украины на следующий год

Открылась 4-ая сессия Верховной Рады IX созыва

Глава комитета Рады Третьякова анонсировала законопроект об отмене обязательного ухода в 60-65 лет на пенсию на госслужбе

Власти Беларуси не готовы разрешить внутриполитический конфликт путем переговоров - Координационный совет оппозиции

Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро

"Евросолидарность" на местных выборах намерена объединить патриотов и профессионалов из разных политсил

"Слуга народа" выдвинула кандидатов в мэры городов

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

Литва ввела санкции против Лукашенко и близких к нему представителей белорусских властей, всего в "черном списке" 30 лиц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА