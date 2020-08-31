Политика

16:20 31.08.2020

Местные органы власти должны обеспечить учебные заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами - Шкарлет

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И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы.
"Подавляющее большинство заведений общего среднего образования являются учреждениями коммунальной собственности. Поэтому организация материально-технического и финансового обеспечения возлагается на сельские, поселковые, городские и областные советы. Кроме этого, МОН обратилось в регионы с рекомендациями по организации учебного процесса и противоэпидемическим необходимым мерам в учебных заведениях", - сказал Шкарлет на брифинге в понедельник в Киеве, посвященном началу нового учебного года.
По его словам, учебный год начнется как всегда - 1 сентября. В случае "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической ситуации в регионах посещение учебных заведений будет разрешено в обычном режиме с соблюдением санитарных норм. В случае "красного" уровня - будет реализовываться механизм дистанционного обучения.
Ври.о. министра также рассказал об информационной кампании МОН совместно с UNICEF: "Мы расскажем о правилах и условиях учебного года в условиях пандемии. Каждой школе разосланы информационные материалы. Мы учимся жить в условиях пандемии. И наша общая ответственность сделать этот учебный год безопасным, доброжелательным, понятным для родителей и учеников. Призываю быть всех добрее друг к другу, а учителей – не перегружать детей материалом. Ребенок должен иметь детство".

Теги: #эпидемситуация #регионы #школы
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