Политика

12:54 30.08.2020

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели - Кремль

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Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели - Кремль

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин "тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения".

Теги: #рф #лукашенко #путин #беларусь
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